“Artık oyun kuran bir Türkiye var”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi. Jandarmanın, vatanın emniyeti için gölgesiyle bile caydıran, gerektiğinde canını ortaya koyan bir vakar çizgisinin adı olduğunu ifade ederek, "Bizim medeniyetimizde görev, bir makam meselesi olmaktan ziyade bir emanettir. Emanet ehline verilir, hakkıyla taşınır, duasıyla korunur. Bu yüzden JÖAK demek, Allah'ın izniyle milletin duasını omuzunda taşımak demektir" dedi. Savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin, sahadaki güçlerine büyük bir stratejik üstünlük kazandırdığını anlatan Çiftçi, şunları söyledi: "Yerli ve milli sistemler, hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitemizi artırmakta, güvenlik birimlerimizin etkinliğini katbekat yükseltmektedir. Bu kabiliyetler, jandarmamızın köklü tecrübesi, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla buluştuğunda başta terörle mücadele olmak üzere organize suçtan uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber tehditlere kadar suç ve suçlulara karşı mücadelede büyük bir üstünlük ortaya çıkmaktadır. Artık oyun kuran bir Türkiye vardır. Sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hale getiren bir ülke."