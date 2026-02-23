Başkan Erdoğan: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor

AHaber CANLI YAYIN

Rahmet mevsimini biz de büyük bir bahtiyarlıkla karşıladık. Ramazan'ın manevi atmosferinin ülkemizin her karışını kuşatmasıyla hanelerimiz şenlendi, gönüllerimiz merhametle doldu. 11 ayın sultanı olan Ramazan kalplerimizi arındırmamız, ruhlarımızı dinlendirmemiz, zihinlerimizi günlük hayatın meşgalesinden kurtarmak için fırsattı.

Kabine olarak ve kadrolarımızla bu yedi veren günlerini en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. İlkini şehit yakınları ile iftar programlarımız her kesimden insanımızla buluşma vesilesi hâkline geliyor. AFAD'mız, Kızılay'ımız, Diyanet İşlerimiz ve diğer kurumlarımız ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, hem de başta Gazze olmak üzere yurt dışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor.

Belediyelerimiz liderliği bu konuda kimseye kaptırmıyor. Çok anlamlı faaliyetlere imza atıyorlar. Külliye'de ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından, çocuk etkinliklere her yaştan insanın ilgisini çekecek bir program hazırladı. Hafta sonları anne babaların çocuklarının ellerinden tutup Külliye'deki etkinliğe katılmasını bekliyorum.

Kabinede bayrak değişimi

Geçen hafta Kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar ve yeni görevlerine başladılar. Adalet Bakanlığı görevini yürüten Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığını yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşime yeni vazifelerinde Allah'tan muvaffakiyet diliyorum.

Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldıkları sancağı, yeni bir heyecanla ve omuzlarındaki ağır yükün sorumluluğu ile taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 2,5 yıl boyunca milletimize ve devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç. ve Ali Yerlikaya kardeşimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Son Kabine toplantımızdan bu yana iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündemle ülkemize hizmet yolculuğumuzu sürdürdük. Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, özellikle Türkiye olarak barışı, diyaloğu ve müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz.