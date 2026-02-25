Başkan Erdoğan'dan "bildiri" tepkisi: Dertleri laiklik değil milletin kendisidir

Dün gece üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir'de görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotumuz şehit oldu. Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehit pilotumuzun mekanı inşallah cennet olsun. Uçak kazası ile ilgili incelemeler başlatıldı.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Radyo ve tv kanalları ile diğer iletişim vasıtaları üzerinden toplantımızı takip eden herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

AK Parti Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sizlerin Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizleri Ramazan'a ulaştıran Allah'a sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz. Bugünler hepimiz için büyük bir fırsattır. Tüm İslam aleminin bundan istifade etmesi en büyük dileğimiz, en büyük temennimizdir.

"BU FOTOĞRAF GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"

Bu Ramazan'da da aklımız Filistinli kardeşlerimizde. Öte yandan ülkemizde çocuklarımız camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Kabe'de hacılar "Hû" der Allah. Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline dolaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.