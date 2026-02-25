Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek işliyoruz

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

BU SÜRECİ İLMEK İLMEK DOKUYORUZ: Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah tüm başarıları bir adım ileri taşıyor; ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek bir şekilde yazdırıyoruz. Bir yanda; askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı, güvenlik korucusuyla devletimizin güvenlik kuvvetleri... Diğer yanda milli iradenin tecelligâhı olan gazi Meclisimiz... Ve elbette attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte, bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz.

HEDEFE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM: Küllerinden yeniden doğan ve bin yıllık tarihinde nice zorluğun üstesinden gelen bir millet olarak, hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde varılan nokta; sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti ve kalbimizin en mutena köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin destansı mücadelesinin eseridir. Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız.

HER HESABA KARŞI, HESABIMIZ VAR: 86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer, ay yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir.

BÖLGESİNİN "KUTUP BAŞI" TÜRKİYE: Yeniden şekillenen dünya sisteminde, bölgesinin "kutup başı" olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi süratle inşa ediyoruz. Bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hâkim. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde artık çobanlar koyun otlatıyor, yerli-yabancı turistler geziyor. Gabar'da olduğu gibi yıllarca âtıl kalan petrolümüzün, doğalgazımızın ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor.

TÜRKİYE, FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSU: Yaklaşık yarım asır boyunca yürüyüşümüzü sekteye uğratan, milletimizin kardeşliğini zehirleyen, ekonomimize 2 trilyon doları aşan ağır bir fatura yükleyen terör riski ortadan kalktıkça; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Türkiye, artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor.