Gazzeliler imanlarıyla Müslümanlara örnek oluyor

Başkan Erdoğan, Külliye'deki 'Emek Sofrası Buluşması' iftar programında, emeği ile Türkiye'ye değer katan tüm çalışanlara selam ve sevgilerini göndererek, şu mesajları verdi:

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR: Müslümanlar olarak bir taraftan 11 ayın sultanı ramazan-ı şerife erişmenin coşkusunu yaşıyor, diğer taraftan da Gazze'de, Sudan'da ve daha birçok yerde sıkıntı çeken, eziyet gören bir kuru ekmek, bir tas çorba ile iftar yapmak zorunda kalan kardeşlerimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. 12 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit oldu. İnsani yardım malzemelerinin girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor. Gazze'nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, İsrail'in keyfi davranışları devam ediyor.

DUA EDİYORUM: Yıkıntılar arasında iftar yapan, son derece çetin şartlar altında oruç tutan ama bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor. Hürriyetini korumak için mücadele eden tüm mazlumların kurtuluşuna, hasretle bekledikleri huzura kavuşmalarına vesile olmasını canı gönülden temenni ediyor, dualarımızın onlarla olduğunu ifade ediyorum.

ADİL ÇALIŞMA İKLİMİ: Alın teri kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak, 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İlk günden itibaren hedefimiz işçi, işveren ve kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışının en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi ülkemize kazandırmaktı. Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık, ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK: Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bazıları gibi siyasi emelleri için emeği ve emekçiyi istismar edenlerden olmadık. Meydanlarda emekliye ve emekçiye bol keseden vaat dağıttığı halde göreve gelince verdiği sözleri unutanlardan olmadık. Kendi işçisi maaş alamadığı için belediye önünde eylem yaparken, Phuket adalarında zevküsefa içinde keyif çatanlar gibi olmadık.

ENFLASYONA EZDİRMEDİK: Maaş artışları, disiplin affı, refakat izni ve ek ödemeler gibi alanlarda yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın özlük haklarını iyileştirdik. Kamu görevlilerimizin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik. Emeklilerimizin yılda iki defa olmak üzere bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini temin ettik. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.