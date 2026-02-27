28 Şubat’ın mağduru bir davanın mimarı

Postmodern darbecilerin 28 Şubat süreciyle görevden uzaklaştırdığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türk siyasetinde silinmez bir iz bıraktı. Bugün ülke yönetiminde söz sahibi olan pek çok ismin yetişmesinde emeği bulunan Erbakan, bir kadro ve dava inşa etti. Savunma sanayii ve ağır sanayi hamleleriyle anılan teknik atılımların temeli onun döneminde atıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı sürecindeki siyasi duruşu ve kararlılığıyla öne çıktı. 28 Şubat'ın en belirgin mağdurlarından biri olarak demokrasi tarihine geçti. Vefatının yıldönümünde, hem mücadelesi hem bıraktığı miras yeniden hatırlanıyor. Milli Görüş lideri Erbakan, ideologluğunu yaptığı D-8 projesiyle, Türk ve İslam dünyası arasında askeri, siyasi ve stratejik işbirliğini kalıcı hale getirmek için uğraştı. Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasında başmühendis olarak çalışmalar yapan Erbakan, Türkiye'ye dönükten sonra ağır sanayi hamlesini başlattı. Türkiye'nin ilk yerli motoru olan Gümüş Motor Fabrikası'nı açtı.

MÜCAHİT ERBAKAN

26 Ocak 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Erbakan söylemlerinde siyonist tehlikeye sürekli olarak dikkat çekti. Türk siyaseti ve kamuoyunda "Filistin davası"nın gündeme gelmesini sağladı. Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Barış Harekâtı'nın yapılmasında hükümet ortağı olarak kritik rol üstlenen Erbakan'ın ismi, bu dönemde "Mücahit" olarak anılmaya başlandı. Erbakan, 54. Hükümeti kurarak, 28 Haziran 1996'da başbakanlık koltuğuna oturdu. Kamuoyunda oluşturulan propagandalar sonrası, 28 Şubat 1997'de "postmodern darbe" olarak anılacak müdahale gerçekleşti. Erbakan, 28 Şubat postmodern darbenin 14. yılı arifesinde solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.