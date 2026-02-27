CHP’de arınma çağrısı yapanlara ihraç

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

CHP'de sonu gelmeyen tasfiye operasyonu kontrolden çıktı. Parti yönetimi, 'yolsuzlardan arınma' çağrısı yapan 30 eski ilçe başkanını daha ihraç etti. Yaklaşık 2 ay önce arınma çağrısına imza atan 30 eski ilçe başkanı, hızla disipline sevk edilmişti. Göreve geldiği 2023 yılından bu yana çatlak seslere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonu yürüten genel merkez, bu kez söz konusu ilçe başkanlarını da toplu olarak ihraç etti. İhraç kararları sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, milletvekilleri Gürsel Erol, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç ihraç kararına tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise, "Geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir" dedi.