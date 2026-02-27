Okullar ve cezaevlerinde bağımlılık taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TBMM'de bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir projeye imza atacaklarını açıkladı. Okullar ve cezaevlerinde 12-18 yaş arasında bağımlılık taraması yapacaklarını kaydeden Memişoğlu, 18 yaş altında 2 bin 657'si kız olmak üzere toplam 4 bin 879 çocuğa bağımlılık tanısı konulduğunu bildirdi. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği Sancaktepe Yaşam Köyü Projesi'nin Türkiye geneline yayılacağını belirtti. TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu özetle şunları kaydetti:

SAĞLIK KAPASİTESİ DÜNYAYA ÖRNEK: Türkiye'nin sağlık kapasitesi bugün ulaşılabilirlik anlamında dünyaya örnek olmuş durumda. Avrupa ülkeleri bizim sağlık modelimizi alıyorlar, biz onlardan almıyoruz artık.

BAĞIMLILIK TARAMASI: Tütün bağımlılığı olsun, madde bağımlılığı olsun, davranışsal bağımlılıkla ilgili olsun, okullarımızda özellikle adölesan, 12-18 yaş grubunda bir tarama yapacağız. Milli Eğitim'le programlamaya çalışacağız. Tarama ve danışmanlık hizmeti vermeyi planlamaya çalışıyoruz.

CEZAEVİNDE TEDAVİ: Cezaevlerinde iki yerde şu anda pilot bir çalışma yapıyoruz. Bağımlılıkla ilgili hüküm giymiş olan kişilere hükmünün son bir senesine yakın içeride, hapisteyken, hüküm giyerken tedaviye başlıyoruz. Bunun bir tanesini Bakırköy'de, bir tanesini Elazığ'da pilot çalışma olarak yapıyoruz. Yani bağımlı içeride hüküm giydikten sonra infazının son bir senesine yakın içeride bir bağımlılık merkezi oluşturarak onları cezaevinde hükümlüyken tedaviye başladık.

AİLESİYLE TEDAVİ: Bizim amacımız çocukları ayaktan, ailesiyle beraber tedavi etmek. ÇEMATEM'lerin en dolusu yüzde 56 doluluk oranıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ÇEMATEM'i. Yani, bu konuda bizim ailesel, toplumsal sosyolojimize göre de bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz çünkü sadece çocuğu tedavi etmiyoruz, burada ailenin de tedavi edilmesi gerekir. Çocuk bir bağımlıysa, çocuktan sadece kaynaklanmıyor, bağımlılık çevresiyle olduğu gibi, onun ailede de problemi olduğu nettir.

18 YAŞ ALTI 4 BİN 879 KİŞİ: 18 yaş altı 4 bin 879 kişiye "bağımlı" diye tanı konuldu. 2 bin 657'si kız. En çok "çoklu madde kullanımı" tanısı konuldu.

SANCAKTEPE MODELİ YAYILACAK: Bağımlılıkla mücadelede bütüncül rehabilitasyon yaklaşımını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'ni hayata geçiriyoruz. 50 yaşam villasından oluşan ve 200 yatak kapasitesine sahip bu merkezde uyuşturucu madde, alkol, tütün, kumar ve dijital bağımlılıklara yönelik hizmetler tek çatı altında sunulmakta. Gerçekten Türkiye'nin medarıiftiharı, dünyaya da örnek olan bir merkez olacak. Normal yaşam alanları, sosyal alanıyla, spor alanıyla... Evi gibi düşünün, evinde yaşıyor ve siz onu hayata adapte ediyorsunuz. Böyle bir yer dünyanın çok az merkezinde var. Resmi açılışını daha henüz yapmadık ama hasta almaya ve işleyişine başladı. Başarı oranımıza göre de bunu yaygınlaştıracağız.