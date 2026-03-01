Dünyada ciddi kültürel yozlaşma yaşanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda Avrupa'daki Türk toplumunun başarıları ele alındı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan panelde yaptığı konuşmada, Türk diasporasının Avrupa'da iddialı bir noktaya geldiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Daha örgütlü olunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Eğitime bakışımızla ilgili ciddi bir duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini görüyorum.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki Türklerle daha yakın çalışmaları çok önemli. Bu anlamda hareketliliği artırmak gerekir" dedi. Türkiye'de Avrupa düzeyinde işlerin yapıldığını görmelerinin sağlanacağını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Bu tür etkileşimler değerli. Toplumların kimlikleri konusunu çok önemsiyorum. Dünyada ciddi bir kültürel yozlaşma yaşanıyor. Kültürsüzleşme yaşanıyor. Bu sıkıntıyı Batı da yaşıyor. Bundan korunmanın yolu her toplumun kendi kültürel özelliklerini ve geleneklerini yaşatması. Eğer dünya toplulukları kendi kültürleriyle, kimlikleriyle barışık olursa, bunun özgüven sağlayacağını, bu tür toplumların birbirleriyle ilişkilerinin de daha denkler bağlamında olacağını düşünüyorum. "