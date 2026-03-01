SON DAKİKA: İncirlik üssünün görüntülenmesinde yeni gelişme! ANKA Haber Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltında

Koza TV ile ilgili ise önemli bilgilere ulaşıldı. Adana merkezli, uydudan ve internet üzerinden yayın yapan Koza TV'yi 2020 yılında CHP Adana milletvekili, Orhan Sümer'in muhasebe işlerini yürüten Ahmet Yılmaz satın aldığı iddia edildi. Son olarak ise eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan Sözcü TV'nin eski yayın yönetmeni Özgür Çakmakçı, kanalın ulusal bir kanal haline getirileceğini dile getirmişti. Kanalla ilgili gelişmelerin ise Medya Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından organize edildiği iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri adımlarının ardından Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesi üzerine ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın gerçekleştirdi. Yasak olmasına rağmen üssün görüntülenmesi sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve resen soruşturma başlattı. Savcılık, üssün güvenliği ve kamu düzeni açısından yayının oluşturabileceği riskleri incelemeye aldı.

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, millî güvenliği ilgilendiren askerî tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılmasının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya üzerinden Anka Haber Ajansı tarafından yapılan "İncirlik Hava Üssünde Operasyon Hazırlığı" başlıklı haberle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, canlı yayının İncirlik Hava Üssü Kabaktepe kanalı üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan araştırmada canlı yayını yapan kişinin Koza TV muhabiri Sergen Ölçer olduğu tespit edildi. Ölçer ile birlikte haber yapılması talimatını veren Koza TV Genel Müdürü Mehlika bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı. ANKA Haber Ajansı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener de Ankara'da gözaltına alınan bir diğer isim oldu.

Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen

İNCİRLİK YAYININDA FETÖ İZİ

Yapılan İstihbarı incelemelerde, Sergen Ölçer'in erkek kardeşi Serhat Ölçer'in geçmişte FETÖ evlerinde kaldığı ve FETÖ soruşturmaları kapsamında Manisa'da adli işlem gördüğü saptandı. 5 farklı adli suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan Genel Müdür Bilen'in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, hakaret ve iftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından işlem gördüğü öğrenildi. Bilen'in ayrıca FETÖ'nün kapanan Evsen Televizyon Reklam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinde kaydının bulunduğu da öğrenildi. Belediye çalışanı Bıçakçı'nın ise 2006 yılında 6136 sayılı ruhsatsız ateşli silah veya yasaklı bıçak/aletleri bulundurma, taşıma veya satın alma suçları Kanuna muhalefet suçundan bir adli kaydı bulunduğu belirlendi.

KOZA'DAN CHP ÇIKTI

Koza TV ile ilgili ise önemli bilgilere ulaşıldı. Adana merkezli, uydudan ve internet üzerinden yayın yapan Koza TV'yi 2020 yılında CHP Adana milletvekili, Orhan Sümer'in muhasebe işlerini yürüten Ahmet Yılmaz satın aldığı iddia edildi. Son olarak ise eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan Sözcü TV'nin eski yayın yönetmeni Özgür Çakmakçı, kanalın ulusal bir kanal haline getirileceğini dile getirmişti. Kanalla ilgili gelişmelerin ise Medya Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından organize edildiği iddia edildi.

MLKP EYLEMLERİNE KATILMIŞ

Gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'le ilgili tespitler dikkat çekti. 1999-2004 yılları arasında MLKP terör örgütüne müzahir şahıslar organizesinde Eskişehir- Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen etkinliklere katıldığı, 2000 yılında Terör Amaçlı İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü suçundan şüpheli olarak adli işlem gördüğü tespit edildi. Eşi Öznur Subaşı Şener'in KAOS Gey Lezbiyen Kültürel Araştırma Derneği'nde (Ankara) Büro işçisi olarak SSK kaydının bulunduğu, 2016 ve 2024 yıllarında Ankara ilinde HDP organizesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı belirlendi.

Kenan Şener ve eşi Öznur Subaşı Şener

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Kenan Şener'in 2014 yılında 17-25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi sonrası attığı twitte ise, "Adalet duygusu sıfırlananları, sokağa çıktıklarında 2911'le yargılamak çok saçma ve tabi bize özgü olacak" şeklindeki paylaşım yaptığı da görüldü. Gezi Parkı kalkışmasında ise, "Ankara'da gezi parkı eylemi alkol yasağına birleşti. Atatürk bulvarını kapatan ekipten: "Tayyip elini masamdan çek" ifadelerini içeren paylaşım yaptığı görüldü.

Koza TV muhabiri Sergen Ölçer