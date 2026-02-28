İncirlik Üssü’nün görüntülenmesinde FETÖ izi! Genel Müdür’ün suç kaydı kabarık çıktı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya üzerinden Anka Haber Ajansı tarafından yapılan "İncirlik Hava Üssünde Operasyon Hazırlığı" başlıklı haberle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, canlı yayının İncirlik Hava Üssü Kabaktepe kanalı üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan araştırmada canlı yayını yapan kişinin Koza TV muhabiri Sergen Ölçer olduğu tespit edildi.

Ölçer ile birlikte Haber yapılması talimatını veren Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.