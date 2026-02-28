İncirlik Üssü’nün görüntülenmesinde FETÖ izi! Genel Müdür’ün suç kaydı kabarık çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri adımlarının ardından Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesi üzerine ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın gerçekleştirdi. Yasak olmasına rağmen üssün görüntülenmesi sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve resen soruşturma başlattı. Savcılık, üssün güvenliği ve kamu düzeni açısından yayının oluşturabileceği riskleri incelemeye aldı.
DEVLET GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİ İFADE EDİLDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, millî güvenliği ilgilendiren askerî tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılmasının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya üzerinden Anka Haber Ajansı tarafından yapılan "İncirlik Hava Üssünde Operasyon Hazırlığı" başlıklı haberle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, canlı yayının İncirlik Hava Üssü Kabaktepe kanalı üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan araştırmada canlı yayını yapan kişinin Koza TV muhabiri Sergen Ölçer olduğu tespit edildi.
Ölçer ile birlikte Haber yapılması talimatını veren Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.
İNCİRLİK YAYININDA FETÖ İZİ
Yapılan İstihbarı incelemelerde, Sergen Ölçer'in erkek kardeşi Serhat Ölçer'in geçmişte FETÖ evlerinde kaldığı ve FETÖ soruşturmaları kapsamında Manisa'da adli işlem gördüğü saptandı. 5 farklı adli suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan Genel Müdür Bilen'in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, hakaret ve iftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından işlem gördüğü öğrenildi. Belediye çalışanı Bıçakçı'nın ise 2006 yılında 6136 sayılı ruhsatsız ateşli silah veya yasaklı bıçak/aletleri bulundurma, taşıma veya satın alma suçları Kanuna muhalefet suçundan bir adli kaydı bulunduğu belirlendi.