‘Afet yönetimi, afet olmadan önce başlar’

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Afete Hazır Üniversite" protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Afete Hazır Üniversite Afete Hazır Türkiye" kapsamında YÖK - AFAD Başkanlığı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Çiftçi törende yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlığın bilim, eğitim ve planlama temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, üniversitelerle iş birliğinin afet yönetiminde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Doğal afetlerin tamamen engellenemeyeceğini ancak yıkıcı etkilerinin azaltılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Çiftçi, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere sel, heyelan ve yangın gibi afetlerle sıkça karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Her anlamda afetlere karşı hazırlık kapasitemizi güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve risk azaltma stratejileri oluşturmak zorundayız" dedi.

HAZIRLIK KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin ağır kayıplara yol açtığını belirten Çiftçi, afet yönetiminin kriz anında başlatılacak bir süreç olmadığını ifade ederek, "Afet yönetimi, afet olmadan önce başlayan; bilimle, eğitimle ve planlamayla olumsuz etkileri en aza indirilecek bir süreçtir" ifadesini kullandı. İmzalanan protokolün, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini güçlendireceğini vurgulayan Çiftçi, "İlköğretimden üniversiteye afet yönetim süreçlerimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.