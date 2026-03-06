İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cuma namazını Kapu Camiinde kılan Bakan Çiftçi, ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mevlana Türbesi'nde dua eden Bakan Çiftçi, ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Mustafa Çiftçi, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki iftar programında Gazzeli misafir ailelerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, Son zamanlarda bölgemizde tırmanan hadiseler dünyada hızla değişen dengeler Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösteriyor. Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışardan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var. Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiye sağlık sisteminden güvenlik altyapısına kadar pek çok alanda çığır açan bir Türkiye var. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ikinci yüzyılımızın güçlü vizyonu olan Türkiye Yüzyılı hedefleri ile yol alıyoruz. Bu saatten sonra bütün enerjimizi büyümeye, kalkınmaya, birlik ve beraberliğimizi geliştirmeye, kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye harcamamız gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILINI HUZURUN YÜZYILI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakanlık olarak siber güvenlik kapasitesini arttırdıklarını ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını huzurun yüzyılı yapmak için gece gündüz durmadan çalışacağız. Bize emanet edilen sorumluluğu daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Suç ve suçluyla mücadelede polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle her an teyakkuz halindeyiz. Önleyiciliği esas alan bir anlayışla hareket ederek suç oluşmadan tedbir almayı temel ilke haline getireceğiz. Teknolojinin hızlı gelişimi suçun dijital alanda daha süratli yayılmasına zemin hazırlıyor. Bizde mücadele sahamızı genişletiyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere yerli ve milli yazılım sistemleri ile siber güvenlik kapasitemizi arttırıyor dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun kullandığı zaman zaman paralel bir dünya gibi işleyen sanal alemin risklerini azaltmak, bağımlılık ve suç ağlarını dağıtmak için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürürken, teknolojinin doğru kullanımını güçlendirerek gençlerimizin zehirlenmesine suça teşvik edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mübarek vatan toprağı her geçen gün daha huzurlu daha güvenli olacaktır" dedi.