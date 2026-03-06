Türkiye’ye örnek proje

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu, İstanbul'da dezavantajlı ailelerin yoğun olduğu, çetelerin eleman devşirdiği Sancaktepe ilçesine yaptığı ziyarette, kaymakam, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürleri ve rehber öğretmenleri dinledi, suça sürüklenme riski bulunan çocuklara yönelik projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Naif Yavuz, "Dezavantajlı ailelerin yoğun olduğu bir bölge Sancaktepe; dolasyısıyla, özellikle şer gruplarının gözetlediği, peşinden koştuğu bir ilçe" ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan ise "'Koç sistemi' diyebileceğimiz bir sistemle öğrencilerimize ulaşmayı hedefledik. Hayırseverlerimizin de desteğiyle liselerde geçen yıl projeye başladık. Gönüllü olarak iki öğrenciye bir öğretmen koçluk yapıyor. Biz bu öğretmenlerimize ilk etapta hayırseverlerin katkısıyla 2'şer bin lira destek verdik. 'Çocuklarla yemek yiyin, kafeye gidin, sinemaya gidin, etkinlik yapın' dedik ama eminim ki verdiğimiz bu para can suyuydu, daha çok para harcadı öğretmenlerimiz. Amacımız, okula devamsızlığı çok olan, okulla ve hayatla bağı kalmamış, pamuk ipliğine bağlı kişileri tekrar hayata ve okula kazandırmak.

Bu yıl projeyi kaymakamımız sahiplendi ve 'Kurumları genişletelim' dedi. Belediyemizle, Aile Bakanlığı'yla ve diğer ilgili paydaşlarla çalışıyoruz. İsteyen öğrenciyi spor, isteyeni bir sanat dalında kurslara kaydettirdik. Öğretmenlerimiz çocuklarımızla kahvaltılar yaptı, geziler düzenledi, sinemaya gitti. Öğrencileri ve öğretmenleri dinlediğimizde projenin gerçekten çok faydalı olduğunu tespit ettik. Bu sene de tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Öğrencilerin "İlk kez insan yerine konuldum, ilk defa benim görüşüme değer verildi" diye tepkilerini dile getirdiğini belirten Aslan, projede Sancaktepe'de bulunan her okuldan 8-10'ar öğrencinin yer aldığını söyledi.

39 İLÇEDE 257 ÖDEVEVİ

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik bir başka proje olan 'Ödevevi'yle ilgili bilgi verdi. İstanbul genelinde 39 ilçede 257 ödevevi bulunduğunu ve 30 binden fazla öğrencinin bu ödevevlerinden yararlandığını belirten Çetin, projenin amacının okul devamsızlığı ve terki riskini ortadan kaldırmak, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu belirterek 500 ödevevi hedeflerinin bulunduğunu söyledi.