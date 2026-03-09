Bölgedeki gerilim kabinenin gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan kabinenin gündemi yoğun. Kritik toplantının ana gündeminde Ortadoğu'da artan gerilim, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve iç politikaya ilişkin önemli başlıklar yer alacak.

❱ ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ: Kabine toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sonrası bölgede tırmanan gerilim ayrıntılı şekilde ele alınacak. İran'ın da ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırılar başlatmasıyla genişleyen çatışmanın bölgesel etkileri değerlendirilecek. Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabinenin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana liderlerle gerçekleştirdiği temaslar ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinde gelinen aşama kabine üyeleriyle paylaşılacak.

❱ GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELER: Toplantıda ayrıca Gazze'de İsrail tarafından ihlal edildiği belirtilen ateşkes koşulları ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarındaki artış da ele alınacak. Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin atabileceği yeni diplomatik adımlar değerlendirilecek.

❱ TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ: Kabinenin iç gündeminde ise "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılacak yasal adımlar masaya yatırılacak. İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşaması değerlendirilecek.

❱ EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de kabinede görüşülecek. 20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde olası düzenlemenin yasalaşması için iki haftalık bir süre bulunurken, ikramiye tutarına ilişkin alternatiflerin ele alınması bekleniyor.