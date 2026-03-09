CHP’li başkandan depremzedelere darbe

Balıkesir'de geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 ve 6'lık depremlerin yaraları hızla sarılırken, AFAD'ın bölgeye yapılacak olan deprem konutları için Sındırgı Belediyesi'nden yer tahsisi talebinin 2 aydır meclis gündemine alınmadığı ortaya çıktı. Sındırgı Belediye Başkanı CHP'li Serkan Sak'ın engellemesi sonucu konutların inşasına başlanamadığı kaydedildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve 6.1 ve 6.0 büyüklüğündeki depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmıştı. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya gelmişti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü vermişti. Depremde hasar gören evlerin yerine; Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı.

İKİ AYDIR BEKLETİLİYOR

Sındırgı'ya bağlı Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya Mahallelerinde ise, zemin etüt çalışması gerçekleştiren AFAD, bu 3 kırsal mahallede konut için en uygun alanların Sındırgı Belediyesi'nin yerleri olduğunu tespit etti ve belediye bu alanların tahsisini istedi. CHP'li Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye meclisine gelen gündem maddesini komisyona havale etti. İlgili maddenin Başkan Sak'ın talimatıyla 2 aydır komisyonda bekletildiği ve bir daha Meclis gündemine getirilmediği ortaya çıktı.

'BAŞKAN KARŞI ÇIKIYOR'

Deprem konutlarının inşası için gereken alanların tahsis edilmemesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, "AFAD'ın teknik ekipleri tarafından Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya mahallelerinde yapılaşmaya uygun, mülkiyeti belediyeye ait bazı alanlar belirlendi. Bu alanların deprem konutlarının yapılabilmesi için meclis kararıyla AFAD'a bedelsiz devredilmesi talep edildi. Ancak Başkan Serkan Sak, AFAD'a verilmesine karşı çıkıyor. Siz kimin malını kimden esirgiyorsunuz. Depremzedeler sizin yüzünüzden kalıcı konutlarına kavuşamıyor" dedi. Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmaması ise dikkat çekti.