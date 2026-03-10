  • Haberler
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve A takımının kurduğu yolsuzluk şebekesinin davası görülürken, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun skandallarına ilişkin de yeni detaylar ortaya çıkıyor. Aykut Erdoğdu'nun çanta ile taşıdığı dolarlar, şüpheli şirket görüşmeleri ve bağış itirafları tek tek gözler önüne serildi. İşte detaylar!

SABAH İNTERNET

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. Mahkemede eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da savunma yaparken, Erdoğdu'nun skandalları da tek tek ortaya çıktı.

ÇANTALI PARA TESLİMATI

Ertan Yıldız'ın ifadesinde; Aykut Erdoğdu'nun 2019 sonu veya 2020 başında İBB Saraçhane binasına elinde bir çanta ile geldiği belirtildi. Bu çantadan 1.200.000 ABD Doları nakit para çıktığı ifade edildi.

Son Dakika | İBB yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Aykut Erdoğdu’ya dolarlar elden teslim edildi

Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu

BAZ KAYITLARI ÇELİŞKİSİ

Aykut Erdoğdu, para teslimatı iddiasını reddederek İBB'ye rutin ziyaretler yaptığını söyledi. Savcılık tarafından sorulan baz kayıtları, para teslimatının yapıldığı iddia edilen tarih ve saatte Erdoğdu, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in aynı noktada olduğunu doğruluyor.

Son Dakika | İBB yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Aykut Erdoğdu’ya dolarlar elden teslim edildi

ŞÜPHELİ ŞİRKET GÖRÜŞMELERİ

Erdoğdu, Vega Hereko firmasıyla sadece "kamu yararı" için iletişim kurduğunu savunsa da, şirket ortağı Erdoğan Göğen, Erdoğdu ile 16/01/2020'de siyasi engelleri aşmak amacıyla özel bir ofiste görüştüklerini itiraf etti.

ERDOĞDU'YA DOLARLAR ELDEN TESLİM EDİLDİ

Şüpheli Serkan Aydın, Aykut Erdoğdu'nun kendisinden bir kreş projesi için 1.000.000 ABD Doları bağış istediğini ve bu parayı Erdoğdu'ya elden teslim ettiğini açıkça beyan etti.

Son Dakika | İBB yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Aykut Erdoğdu’ya dolarlar elden teslim edildi

MAKBUZSUZ "BAĞIŞ"

İş insanı Serkan Aydın, Erdoğdu'ya elden verdiği 1 milyon dolarlık sözde bağış karşılığında herhangi bir resmi makbuz alıp almadığını hatırlamadığını belirterek kayıt dışı para trafiğini işaret etti.

ŞİRKET İÇİ PARA ÇIKIŞI

Şüpheli Gülant Candaş, şirket ortağı Serkan Aydın'a tam da iddia edilen dönemde yüksek miktarda nakit çıkışı yapıldığını ve bu paranın "borç verme" kılıfıyla sistemden çıkarıldığını doğrulamıştır.

İSTAÇ GENEL MÜDÜRÜ'NE BASKI

Dosyadaki ifadelere göre, dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Aykut Erdoğdu ve diğer siyasilerin sözleşme tadilatı (teknoloji değişikliği/süre uzatımı) için kendisine baskı yaptığını yakın çevresine aktardı.

Son Dakika | İBB yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Aykut Erdoğdu’ya dolarlar elden teslim edildi

2024 SEÇİMLERİNDE NAKİT TALEBİ...

Burak Korzay'ın ifadesine göre Aykut Erdoğdu, 2024 yerel seçim süreci için de "Bize nakit lazım" diyerek maddi destek talep etmiş ve Fatih Keleş'ten halihazırda 3 milyon TL aldığını ima etti.

İŞTİRAKLER ÜZERİNDEN USULSÜZ DESTEK

Yakup Öner ve Burak Korzay'ın ifadelerinde, Aykut Erdoğdu'ya nakit ödeme yapıldığına dair bilgilerin "iştirak destek listelerinde" yer aldığı ve bu ödemelerin iştirak harcaması gibi gösterildiği iddia edilmiştir.

ZARAR EDEN BELEDİYE... ZENGİNLEŞEN ARACILAR

Aykut Erdoğdu'nun aracılık ettiği süreçte belediye payı %7,5'ten %12,5'e çıkarılmış olsa da, şirket ortağı bu sürecin "mecburiyetten" ve "baskıyla" yönetildiğini, elden verilen paraların sözleşme onayları için bir dayatma olduğunu savundu.

