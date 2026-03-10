Son Dakika | İBB yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Aykut Erdoğdu’ya dolarlar elden teslim edildi

Ertan Yıldız 'ın ifadesinde; Aykut Erdoğdu'nun 2019 sonu veya 2020 başında İBB Saraçhane binasına elinde bir çanta ile geldiği belirtildi. Bu çantadan 1.200.000 ABD Doları nakit para çıktığı ifade edildi.

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu 'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. Mahkemede eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da savunma yaparken, Erdoğdu'nun skandalları da tek tek ortaya çıktı.

Aykut Erdoğdu, para teslimatı iddiasını reddederek İBB'ye rutin ziyaretler yaptığını söyledi. Savcılık tarafından sorulan baz kayıtları, para teslimatının yapıldığı iddia edilen tarih ve saatte Erdoğdu, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş 'in aynı noktada olduğunu doğruluyor.

ŞÜPHELİ ŞİRKET GÖRÜŞMELERİ

Erdoğdu, Vega Hereko firmasıyla sadece "kamu yararı" için iletişim kurduğunu savunsa da, şirket ortağı Erdoğan Göğen, Erdoğdu ile 16/01/2020'de siyasi engelleri aşmak amacıyla özel bir ofiste görüştüklerini itiraf etti.

ERDOĞDU'YA DOLARLAR ELDEN TESLİM EDİLDİ

Şüpheli Serkan Aydın, Aykut Erdoğdu'nun kendisinden bir kreş projesi için 1.000.000 ABD Doları bağış istediğini ve bu parayı Erdoğdu'ya elden teslim ettiğini açıkça beyan etti.