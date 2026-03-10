Asrın yolsuzluk davasında ikinci gün! Gözler Silivri’de: Tutuklu sanıkların savunmaları alınacak

İLK GÜNDEN PROVOKASYON

Dün davanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmeden kürsüye gelmiş, uyarılara rağmen yerine geçmediği için gerginlik yaşanmasına sebep olmuştu. Mahkeme, kurduğu ara karar ile İmamoğlu’nun uyarılmasına, davranışlarının devam etmesi halinde duruşmadan çıkarılmasına karar vermişti. Ancak duruşma sonu benzer anlar yaşandı. İmamoğlu yine kendisine söz verilmeden kürsüye gelerek provokasyonuna devam etti. Salondan ayrılan duruşma savcısı, kendisine parmak sallayan Ekrem İmamoğlu’na “O elini indir” diyerek tepki gösterdi.