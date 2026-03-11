Başkan Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır

"DÜNYA BU ÇATIŞMALARIN FATURASINI ÖDEYECEK"

Bölgemizde çatışmalar kesilmiyor. Yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler neticesinde bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. 175 kız öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimler suikast yoluyla öldürüldü. İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Saldırılar, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu saldırıların faturasını ödemeye hazırlanıyor. Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ ATEŞTEN KORUMAK İÇİN TEMKİNLİYİZ"

Türkiye'yi ateşten korumak için temkinliyiz. Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün...

Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii değil sadece insan vardır. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, sıkıntı çeken kim varsa onun yanındayız. Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta bunu yapıyoruz. Birçok yerde bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün üzeirne basarak tekrar ediyorum, bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, tek dinimiz var o da İslam..."