SON DAKİKA: Mersin’de Belediye operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde sabahın erken saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı; ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan dev operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Detaylar geliyor...
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.
Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.