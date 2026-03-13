Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’un başına gelenler iş yapmadılar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu güzel bahar havasında, Fatih'in emaneti İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin birinci etabını atacak ve 16 eğitim ve yurt binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz.

Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin dönüşüm çalışmaları büyük Marmara depreminde başlatılmış ve yetersiz diyebileceğim şekilde kalmıştı. 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planlandı. 2018 yılından itibaren çalışmalar devam ettirildi. Proje 3 etaplı tasarlandı.

"İSTANBUL'UN BAŞINA GELENLER İŞ YAPMADILAR"

2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu.

İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı.

(Cerrahpaşa) Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı.Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi