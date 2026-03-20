Haberler

Gündem Haberleri

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Güneysu Merkez Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Erdoğan, İsrail'e sert tepki göstererek "Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 07:59 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 08:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için gittiği Rize'de, bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alemi İslam için bir kurtuluşa ve dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin beraberliğin kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın." dedi.

"İSRAİL BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK" "Orta Doğu şu an kaynıyor. Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti." diyen Başkan Erdoğan, "İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.