Gürsel Tekin'den bomba 'baklava kutusu' göndermesi! CHP'li başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı...
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanması Türkiye'nin hafızalarına kazınırken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den bomba bir gönderme geldi. Gürsel Tekin, bayramlaşmada hediye edilen baklava kutusunu, "Bu kutular tehlikelidir, bakın burada para yokmuş" diyerek herkesin önünde açtırdı.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den bayramlaşma töreninde gelen baklava kutusuna dikkat çeken bir yorum geldi. Gürsel Tekin, "Ahali gördü; para yokmuş…" ifadelerini kullandı.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında ofisine baskın düzenlenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusu içerisinde rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.
Gürsel Tekin'den CHP'ye 'baklava kutusu' göndermesi "Baklava kutuları çok tehlikelidir" | Video
"BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİDİR"
Skandalın yankıları sürerken mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde "baklava kutularına" gönderme yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde gelen baklava kutusunu görünce, "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir, onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…" ifadelerini kullandı.
110 BİN EUROLUK RÜŞVET AÇIĞA ÇIKMIŞTI
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli şahıstan alırken suçüstü yakalandığı görülmüştü.
Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istemişti. Çantasını açmamak için bahane bulmaya çalışan Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş." sözleri ile çantanın içindekilerin önemsiz olduğuna dikkat çekip, polisin ilgisini dağıtmaya çalışmıştı.
Çantanın açılmasına yönelik ısrarını yenilen polis karşısında Tüter, çantayı açmıştı. Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görülmüştü.