Gürsel Tekin’den bomba ’baklava kutusu’ göndermesi! CHP’li başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı...

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den bayramlaşma töreninde gelen baklava kutusuna dikkat çeken bir yorum geldi. Gürsel Tekin, "Ahali gördü; para yokmuş…" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında ofisine baskın düzenlenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusu içerisinde rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Skandalın yankıları sürerken mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde "baklava kutularına" gönderme yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde gelen baklava kutusunu görünce, "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir, onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…" ifadelerini kullandı.