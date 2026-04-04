Son dakika | CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Son dakika haberi... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile 56 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Yaklaşık 14 saat süren sorgulamanın ardından şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşi Ertan Bozbey'inde aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli için Adli kontrol talep ederken, Mustafa Bozbey ve diğer 45 şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

57 kişinin yargılandığı davada toplamda 30 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen nakit paralar ve ziynet eşyaları ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu.

İŞTE TUTUKLANAN O İSİMLER!

➖Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

➖Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

➖İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

➖Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı) isimli şahıslar hakkında Ev Hapsi Adli Kontrol Kararı verilmiş,

Diğer şüpheliler;

➖Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

➖Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

➖Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY'in Eski Özel Kalem Müdürü)

➖Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Mehmet Necati ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Abdülkadir ALKAN (Rüşvet veren İş Adamı )

Olmak üzere toplam 23 Şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Önceki operasyon kapsamında halen tutuklu bulunan 8 şüpheli şahıs yeni deliller kapsamında tekrar tutuklama talebi ile sevk edilmiş olup;

➖ Turgay ERDEM (Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Cezaevinde)

➖ Ayşegül ERKOL (Nilüfer Belediyesi Eski İmar Müdürü Cezaevinde)

➖ Serkan ÇAĞLAR (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski İnşaat Teknikeri Cezaevinde)

➖ Muttalip KORAL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri Cezaevinde)

➖ Mehmet Fatih ÇELEBİ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri Cezaevinde)

➖ Tamer İŞLER (Rüşvete Aracılık Eden, Yapı Denetim Firması Sahibi Cezaevinde)

➖ Ahmet ATIŞ (Atış Gayrimenkul Pazarlama Şirketi Sahibi Cezaevinde)

İsimli 7 şüpheli şahıs tutuklanmış olup;

➖ Şemsi OĞUZ (Rüşvete Aracılık Eden Nilüfer Belediyesi Eski Meclis üyesi, Cezaevinde) isimli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir.

Kübra ABLAY (Rüşvete aracılık eden)

Savcılık ifadesinden sonra SERBEST BIRAKILMIŞ,

➖Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in eşi)

➖Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY'in kızı)

➖Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)

➖Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

➖ Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

➖Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete aracılık eden)

➖Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete aracılık eden)

➖Elif DÖNER (Rüşvete aracılık eden)

➖Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

➖Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

➖Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

➖Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet veren iş adamı)

➖Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Naci ABAY (Rüşvet veren İş Adamı)

➖Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

➖Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

➖Necati EREN (Rüşvete Aracılık eden)

Olmak üzere toplam 28 Şüpheli şahıs ADLİ KONTROL kararı ile serbest bırakılmış,

➖Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi) Sulh Ceza Hakimliğince Serbest bırakılmıştır.

1-Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

2-Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

2 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.