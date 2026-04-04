Bursa’daki yolsuzluk düzeni deşifre oldu! İmamoğlu suç örgütü ile benzerlik: Villa skandalı tespit edildi

Dosyadaki en çarpıcı bulgulardan biri, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında alınan lüks villa oldu. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi.

Mustafa Bozbey, eşiyle birlikte ikamet ettiği bu villada gözaltına alındı. Ayrıca, Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci üzerinden aile üyelerine milyonlarca lira aktarıldığı, Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer ve aile vakfı olan NİLVAK üzerinden de finansal döngünün tamamlandığı ifade edildi.