Bursa'daki yolsuzluk düzeni deşifre oldu! İmamoğlu suç örgütü ile benzerlik: Villa skandalı tespit edildi

İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla ayyuka çıkan 'mülk edinme' yolsuzluğunun bir benzerinin CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde uygulandığı ortaya çıktı. Başkan Bozbey'in paravan şirketler üzerinden villa alımları gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla tespit edildi.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 04.04.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 06:43
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey'in, İstanbul'daki 'mülk edinme' yolsuzluğunun bir benzerini kendi şehrinde uygulamaya koyduğu deşifre edildi.

Bozbey, eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında lüks villa aldı. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan iddianamedeki detaylar, yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklerin boyutunu ortaya koymuştu.

İmamoğlu'nun, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan o dönem değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, 2020-2021 döneminde kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi olduğu belirlenen Ali Nuhoğlu aracılığıyla 15 milyon TL bedelle "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirdiği belgelenmişti.

İstanbul'da temelleri atılan bu "mülk edinme" stratejisinin bir benzerinin, İmamoğlu'nun siyasi yol arkadaşı ve "strateji ortağı" Mustafa Bozbey tarafından Bursa'da uygulandığı saptandı. Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzanan usulsüzlük zinciri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonla deşifre edildi.

Dosyadaki en çarpıcı bulgulardan biri, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında alınan lüks villa oldu. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi.

Mustafa Bozbey, eşiyle birlikte ikamet ettiği bu villada gözaltına alındı. Ayrıca, Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci üzerinden aile üyelerine milyonlarca lira aktarıldığı, Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer ve aile vakfı olan NİLVAK üzerinden de finansal döngünün tamamlandığı ifade edildi.

PARAVAN VURGUN

Mustafa Bozbey ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin derinliği, soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası. 2019 yerel seçimlerini kaybettikten sonra siyasi geleceğini İmamoğlu'na bağlayan Bozbey, her fırsatta "Akıl hocam" diyerek İmamoğlu'nun yanında saf tutmuştu. Bozbey, 19 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve ekibiyle seçim stratejileri üzerine çalıştıklarını belirterek, "Birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ortaya çıkan detaylarda, iki ismin sadece seçim meydanlarında değil, "mülk edinme ve usulsüzlük" iddialarında da benzer yöntemlerle hareket ettikleri belirlendi. Yolsuzluk çarkı, Bozbey ailesinin yakın akrabaları adına kurulan paravan şirketler üzerinden döndü. Özellikle Seres Gayrimenkul'ün, Mustafa Bozbey'in halasının oğlu üzerine kayıtlı olduğu, ancak şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşinin adresiyle aynı olduğu saptandı.

57 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada, soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 56 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edildi.