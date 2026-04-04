SON DAKİKA! ’Büyük adam’ Mustafa Bozbey’in vurgun düzeni ifşa oldu: MASAK raporuna SABAH ulaştı

Son dakika! Bursa Nilüfer Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması, MASAK raporu ve teknik takiplerle belgelendi. Yolsuzluk sarmalındaki isimler tarafından 'Büyük Adam' olarak kodlanan Mustafa Bozbey'in vurgun düzeninin ifşa edildiği MASAK raporuna SABAH ulaştı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 04.04.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 06:52
Son dakika... Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025'te hazırladığı raporda, rüşvet verdiği öne sürülen iş dünyasının isimlerini mercek altına aldı.

RÜŞVET DAİRESİ

Gözaltına alınan işadamlarının emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e dükkânlar devrettiği belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, paravan isimler üzerinden yürütülen bir rant ağını işaret etti.

MASAK raporuna göre Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını kullanarak 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı.

Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat kamuya ait alanları rüşvet karşılığında imara açtırdı.

Tutuklu Atış Yapı'nın sahibi Ahmet Atış, Tamer İşler üzerinden rüşvet mekanizmasını işletmekle suçlanıyor.

Tamer İşler, rüşvet pazarlıklarını yürüten ve işadamlarından alınan çekleri tahsil eden Turgay Erdem'e yakın kilit isim.

Aytunç Esendemirci, Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü. Seden Bozbey'in hesaplarına rüşvet paralarını "talimatla nakit yatıran" kişi olarak kayıtlara girdi.