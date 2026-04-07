İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi
EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ
İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.
BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI
