Alman ve ABD basınından Türkiye itirafı: Batı'nın yapamadığını Ankara yapıyor
Türkiye’nin 150 ülkenin katılımıyla düzenlediği Antalya Diplomasi Forumu, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD ve Alman basını, küresel belirsizlik ortamında Batı’nın yapamadığı hamleleri Türkiye’nin yaptığını yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcıyı ağırlayan "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026" dünya basını tarafından da yakından takip edildi.
Başta ABD ve Alman basını, küresel siyasette artan belirsizliklerin gölgesinde geniş katılımla tamamlanan forumun Türkiye'nin etkisini gösterdiğini dile getirdi. Batı'nın yapamadığı hamleleri Türkiye'nin başarılı bir şekilde yaptığı vurgulandı. Alman Die Zeit gazetesindeki analizde, Türkiye'nin farklı aktörlerle eşzamanlı temas kurabilen esnek bir diplomasi anlayışına sahip olduğu belirtildi.
ERDOĞAN HERKESLE KONUŞUYOR
Yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesle konuşuyor: Ukraynalılarla ve Ruslarla, Ermenilerle ve Azerbaycanlılarla, İranlılarla ve Amerikalılarla. Bu, bir sarkaç gibi ileri geri sallanan bir politika" denildi. Türkiye'nin dünyanın yarısına yayılan ince işlenmiş bir ilişki ağı kurduğu ve çatışmalarda arabulucu, ihtiyaç anında ise yardımsever bir aktör olarak kendisini giderek daha başarılı şekilde konumlandırdığı vurgulandı.