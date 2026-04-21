Alman ve ABD basınından Türkiye itirafı: Batı’nın yapamadığını Ankara yapıyor

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da forumda yer almasının, Türkiye'nin tüm taraflara açık diplomatik yaklaşımının bir göstergesi olduğu ifade edildi. Analizde, Erdoğan'ın Türkiye'yi "barışın anahtarı" olarak tanımladığı ve organizasyonu "geleceğe dair bir umut platformu" şeklinde nitelendirdiği aktarıldı.

OLANLAR MEMNUN, OLMAYANLAR PİŞMAN

Söz konusu analizde Avrupa'ya yönelik eleştiriler de yer aldı. Alman basınında "Türkiye tüm dünyayı bir araya getiriyor, Almanya neden böyle bir şey yapamıyor?" ve "Almanya böylesi bir toplantıya neden katılmadı?" şeklinde tepkiler yer aldı. Antalya'daki görüşmelerde Avrupa'nın sınırlı bir rol oynadığına dikkat çekilen değerlendirmede, büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın olmaması da eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forum aracılığıyla geniş uluslararası ilişkiler ağını sergilediği, Almanya'nın bu ağın dışında kaldığı belirtildi.

'KİLİT OYUNCU' VURGUSU

Alman Der Spiegel dergisi ise Türkiye'nin forumla, Türk versiyonu bir Münih Güvenlik Konferansı yarattığını yazdı. Haberde, "Türk hükümeti, özellikle Batı dışındaki ülkelerin ilgisini çeken 'kendine özgü bir dünya düzeni konferansı' oluşturdu. Güvenilir bir ortak imajı inşa etmeye çalışıyor ve görünen o ki başarılı oluyor" denildi.