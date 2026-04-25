Herkese dijital vatandaşlık numarası verilmeli
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan bilim adamları ve akademisyenlerin neredeyse tamamının ilk uyarısı "aile" oldu. Enstitü Sosyal'de araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı da "Öncelikle aileyi fabrika ayarlarına döndürmek gerekiyor. Aile aciz durumda" diye konuştu. Dijital çağda Türkiye'nin E-devlet sistemini başarıyla hayata geçirdiğine dikkat çeken Odabaşı, "Aynı zamanda her vatandaşımızı e-vatandaş yapmakla mükellefiz. Bir defa, bunun için yapmamız gereken bir çalışma var. Bizim kimlik numaramız gibi, kimlik numaramızın önüne sadece bir harf konulacak, Bizim dijital yetkinliğimizi gösterecek programlar lazım bize. Mesela, benim vatandaşlık numaram '3040' diye başlıyor diyelim "d3040" diye başlayacak. Yani bu "d" dijital anlamında, dijital vatandaşlık. Bu kursu bizler düzenleyebiliriz. 210 tane üniversitemiz var. Bakın, bunu her ilde, üniversitede yürütebilecek hocalarımız var" değerlendirmesini yaptı.