‘HAYAT 112’ devrede!

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması" devreye alındı. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen uygulamada KADES, UYUMA, okul acil kodu, deprem modülü, radar ve EDS bilgileri gibi çok sayıda yeni özellik tek uygulamada toplandı. Ankara'da gazetecilerle buluşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Çiftçi, e-Devlet doğrulamasıyla çalışacak uygulamanın ihbar ve şikâyetlerle ilgili kolaylıklarını dile getirdi. Çiftçi, uygulamayla vatandaşların kriz anlarında, tek dokunuşla hassas konum bilgisinin merkeze iletileceğini, ihbar ve şikâyetlere fotoğraf ve 10 saniyelik video eklenebileceğini anlattı. Ekiplerin müdahale öncesi durumu analiz ederek en uygun müdahaleyi planlayabileceğini aktardı. Çiftçi, trafik kazalarında araçta sıkışma, yangında yangın kategorisi gibi ayrımların hızlıca yapılarak uygun birimin müdahalesinin sağlanacağını işaret etti.

Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan UYUMA sistemi ve Kadın Acil Destek Uygulaması'nın da (KADES) yeni platform içine taşındığını belirten Çiftçi, artık akıllı saatlerden tek dokunuşla acil yardım çağrısı yapılabileceğini duyurdu.

Yeni uygulamada öğretmenlere özel eklenen "Okul Acil" modülü ile okullarda olabilecek güvenlik tehdidi veya şiddet olaylarında yapılan çağrıların merkeze "çok acil" koduyla düşeceğini belirten Çiftçi, güvenlik güçlerinin otomatik konum bilgisiyle doğrudan okula yönlendirileceğini söyledi.

Uygulamada doğal afetlere yönelik de çok sayıda yeni sistemin bulunduğunu açıklayan Çiftçi, "Güvendeyim" butonuyla vatandaşların yakınlarına tek tuşla konum gönderebileceğini belirtti.