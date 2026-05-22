Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel telefonda görüştü

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, telefonda Özgür Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ifade etti. Bu konuyu değerlendirip, geri dönüş yapacaklarını iletti."