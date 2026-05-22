Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel telefonda görüştü
Son dakika haberleri... CHP'nin resmi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararı ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu, telefonda Özgür Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ifade etti. Bu konuyu değerlendirip, geri dönüş yapacaklarını iletti."
"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME İÇİN PLANLANAN PROGRAM YOK"
Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile görüşmedi. Planlanmış bir program yok." ifadelerini kullandı.