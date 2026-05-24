Kılıçdaroğlu destekçileri, Özgür Özel'in parti binasındaki asılı afişini indirdi
Özgür Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'nden çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in binada asılı afişini indirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi parti binasını terk etti. Özgür Özel parti binasından çıkarken, 'Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyorum.' ifadelerini kullandı.
PARTİ BİNASINDAKİ AFİŞİ İNDİRİLDİ
Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in genel merkez binasında asılı afişinin iplerini keserek indirdiler.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.
Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar vermişti. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edilmişti.
Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları olmuştu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedilmişti.
Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetmişti.