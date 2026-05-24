Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu destekçelerine mafya benzetmesi: CHP’li Murat Emir ’kurultay’ çağrısını yineledi

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine mafya benzetmesi: CHP'li Murat Emir 'kurultay' çağrısını yineledi
Giriş Tarihi: 24.05.2026 13:51

Son dakika haberi: CHP'de 'tahliye' kavgası her geçen saat daha da alevleniyor. CHP'li Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emir, Kılıçdaroğlu destekçilerine mafya benzetmesinde bulundu ve kurultay çağrısını yineledi.

Son dakika haberi... Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi sürüyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE MAFYA BENZETMESİ

CHP'li Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emir, Kılıçdaroğlu destekçilerine mafya benzetmesinde bulundu ve kurultay çağrısını yineledi.

Emir, "Sayın içişleri Bakanı'ndan randevu aldık ve birazdan da gideceğiz görüşlerimizi taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktarcağız" dedi.

