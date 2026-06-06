Sıfır Atık Festivali etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor! Ailelerden ve gençlerden yoğun ilgi…

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yoğun katılımın olduğu festivalin üçüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Bugün, Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi, Mehmet Teber ile söyleşi, çocuklara özel tiyatro oyunları ve kağıt üretimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

POİZİ VE SEFO SAHNE ALACAK

Komedyen Gökhan Ünver'in günlük yaşamdan aktardığı mizah gösterisinin sunulacağı festivalde akşam saatlerinde Poizi ve Sefo sahne alacak. Festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uluslararası mutfaklarla alakalı çalışmalar, atıksız mutfak, mutfakta sıfır atık, enerji verimliliği ve dönüşüm estetiğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyor.

TİKA, küratör Beste Gürsu'nun "Dönüşüm Estetiği" sergisinde metal ve plastik heykellerle çevresel kaynak tüketimi ve atık yönetimini tanıtıyor. Sıfır Atık vizyonunun sadece çevresel bir politika olmadığını eserlerle aktaran TİKA, aynı zamanda kültürel ve üretici dönüşümü yaklaşımının olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.