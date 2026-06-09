CHP’de kürsü savaşları! CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e sert sözler: Hırsız, rüşvetçi Özgür

CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en kritik süreçlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZİ ADRES GÖSTERDİ

CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından parti içinde bu kez toplantı salonu gerilimi yaşandı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısını TBMM Grup Salonu'nda yapacaklarını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özel'e destek veren partililer salonu doldururken, Meclis girişinde zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. İlk etapta TBMM'ye gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu ise planını değiştirerek grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nı CHP Genel Merkez'de yapacağını açıklamasının ardından partililer genel merkez binasında toplanmaya başladı.

CHP'de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi | Video



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan gerginliğin ardından TBMM Grup Toplantısı'nı parti genel merkezinde yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer Genel Merkez'de toplanmaya başladı. Eski CHP İstanbul il Başkanı Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın yanı sıra milletvekilleri de Genel Merkez'e gelmeye başladı. Binada Kılıçdaroğlu için "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Partililer ayrıca Halk TV'ye dışarı çıkması için tepki gösterdi.