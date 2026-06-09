CHP'de kürsü savaşları! CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e sert sözler: Hırsız, rüşvetçi Özgür
CHP'deki kürsü krizi bugün açık savaşa dönüştü. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının TBMM önünde gerilim yaşaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Biz bu oyunu bozarız!" vurgusunu yaptı ve partilileri Genel Merkez'e çağırdı. Genel Merkez'de toplanan kalabalık 'Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri, Hırsız Özgür, rüşvetçi Özgür Hain Özgür' şeklinde sloganlar attı.
CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en kritik süreçlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZİ ADRES GÖSTERDİ
CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından parti içinde bu kez toplantı salonu gerilimi yaşandı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısını TBMM Grup Salonu'nda yapacaklarını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özel'e destek veren partililer salonu doldururken, Meclis girişinde zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. İlk etapta TBMM'ye gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu ise planını değiştirerek grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nı CHP Genel Merkez'de yapacağını açıklamasının ardından partililer genel merkez binasında toplanmaya başladı.
CHP'de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan gerginliğin ardından TBMM Grup Toplantısı'nı parti genel merkezinde yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer Genel Merkez'de toplanmaya başladı. Eski CHP İstanbul il Başkanı Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın yanı sıra milletvekilleri de Genel Merkez'e gelmeye başladı. Binada Kılıçdaroğlu için "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Partililer ayrıca Halk TV'ye dışarı çıkması için tepki gösterdi.
CHP'de kürsü savaşları! CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e sert sözler: Hırsız, rüşvetçi Özgür
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri birbirine savaş açtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki grup konuşmasına katılan partililer Özgür Özel aleyhine sloganlar attı.
Genel Merkez'de "Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Hırsız Özgür Rüşvetçi Özgür Hain Özgür" sloganları yankılandı.