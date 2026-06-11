CHP Sözcüsü Sarı'dan "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz her geçen gün daha derinleşiyor. Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim "ihraç" hamlesi ile tavan yaptı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun ihraç iddialarına yanıt veren Müslim Sarı, "Toplantımızda ihraçları konuşmadık. Şu an gündemimizde böyle bir başlık yer almadı" şeklinde konuştu.

"BİZ EL UZATTIKÇA ARKADAŞLAR YUMRUK SIKTI"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları şu şekilde:

"21 Mayıs'tan itibaren ir süreç yaşıyoruz, biz zorunlu ve hukuki süreci yürüten arkadaşlar olarak diğer arkadaşlarımızı dışlamadan kolektif aklı çalıştırarak, mevcut hukuk düzeni içerinde ama kendi siyasal yaklaşımlarımızı içerecek şekilde bir orta yol bulalım, konuşalım ve diyalog mekanizması oluşturmak istedik.

Diyalog heyeti kurmak istedik. Bu konuda MYK'da karar aldık. İyi niyetli girişimler oldu. Partimizde görev yapan abilerimiz ve 3 belediye başkanı orta yol bulmak istedi. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmadı. Diyalog kapısını açık tutuştuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı. Bu bizim açımızdan zorlu bir süreç. İyi niyetli çabaları gösterdik. Tükendiğimiz yerde öyle bir noktaya geldik ki bir çeşit iki başlılık oluştu partide.