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  • CHP Sözcüsü Sarı'dan "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

CHP Sözcüsü Sarı'dan "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, katıldığı televizyon programında parti içindeki koltuk savaşlarına ve yaşanan ihraç süreçlerine değindi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, "CHP bir çeşit paralel yapı oluştu" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi? sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz her geçen gün daha derinleşiyor. Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim "ihraç" hamlesi ile tavan yaptı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi? sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

"GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR BAŞLIK YOK"

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun ihraç iddialarına yanıt veren Müslim Sarı, "Toplantımızda ihraçları konuşmadık. Şu an gündemimizde böyle bir başlık yer almadı" şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi? sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

"BİZ EL UZATTIKÇA ARKADAŞLAR YUMRUK SIKTI"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları şu şekilde:

"21 Mayıs'tan itibaren ir süreç yaşıyoruz, biz zorunlu ve hukuki süreci yürüten arkadaşlar olarak diğer arkadaşlarımızı dışlamadan kolektif aklı çalıştırarak, mevcut hukuk düzeni içerinde ama kendi siyasal yaklaşımlarımızı içerecek şekilde bir orta yol bulalım, konuşalım ve diyalog mekanizması oluşturmak istedik.

Diyalog heyeti kurmak istedik. Bu konuda MYK'da karar aldık. İyi niyetli girişimler oldu. Partimizde görev yapan abilerimiz ve 3 belediye başkanı orta yol bulmak istedi. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmadı. Diyalog kapısını açık tutuştuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı. Bu bizim açımızdan zorlu bir süreç. İyi niyetli çabaları gösterdik. Tükendiğimiz yerde öyle bir noktaya geldik ki bir çeşit iki başlılık oluştu partide.

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CHP Sözcüsü Sarı’dan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi? sorusuna yanıt: Parti içinde paralel yapı var

"BİR ÇEŞİT PARALEL YAPI OLUŞTU"

Bir CHP Genel Merkezi var ve bayramlaşma için bir gün belirliyor, arkadaşlarımız aynı gün ve aynı saatte bir gün belirliyor. Grup toplantısı yapacağımızı söylüyoruz biz ve arkadaşlarımız grubu gelmeye meyyal olmadığı halde sırf bu duyuruyu yaptığımız için gelelim, gurup toplantısı yapalım ve Genel başkanı konuşturmayalım noktasına geliyor. Bir çeşit paralel yapı oluştu.

Ben CHP Parti Sözcüsüyüm ama başka bir arkadaş da CHP Parti Sözcüsü olarak televizyonlara çıkıp demeç veriyor. MYK üyelerimiz var, başka bir yerde MYK toplantısı yapıyorlar. Hiç bir kurum çok başlı, daha doğrusu ikili yapıya müsaade etmez. Rövanşist bir anlayışta değiliz. CHP'de itiraz kültürü, parti içi muhalefet, siyasal mücadele hep var ama CHP'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgileri onun kurumsal yapısı. Hiç birimiz CHP'nin kurumsal yapısının örselenmesine izin veremez."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CHP GENEL MERKEZİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #EKREM İMAMOĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CHP

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