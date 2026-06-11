Son Dakika | Özgür Özel ve ekibi CHP Parti Meclisi’nden istifa etti! Kılıçdaroğlu’nun ’ihraç’ hamlesine karşı yeni adım

'PARTİYİ ARINDIRMAK İÇİN...'

Kritik MYK sonrası disipline sevk edilen isimleri tek tek açıklayan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Mutlak butlan davasına konu teşkil eden, partinin bu bela ile ilişkilendirilmesine neden olan, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan ve iddianamelere konu olan arkadaşlarımız hakkında bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oybirliği ile alınmıştır" ifadelerini kullandı. Sarı ayrıca, "9 arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edilmiş bulunuyor. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir" bilgisini paylaştı.