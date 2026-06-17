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  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel cephesine sert mesaj: CHP masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel cephesine sert mesaj: CHP masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmazken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel cephesine çok sert mesaj geldi. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine sert mesaj: CHP masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki koltuk savaşı, ihraç hamleleri ile tavan yaptı. Milletvekillerinin ardından birçok il başkanını da partiden ihraç etme kararı alan Kılıçdaroğlu'na Özel'den "Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız" yanıtı geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine sert mesaj: CHP masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir

"CHP SİZİN OYUN ALANINIZ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi, masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir" dedi.

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#ÖZGÜR ÖZEL #CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ

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