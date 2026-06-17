Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine sert mesaj: CHP masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki koltuk savaşı, ihraç hamleleri ile tavan yaptı. Milletvekillerinin ardından birçok il başkanını da partiden ihraç etme kararı alan Kılıçdaroğlu'na Özel'den "Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız" yanıtı geldi.