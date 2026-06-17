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SON DAKİKA | CHP'de 'kurultay' savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler
SON DAKİKA | CHP'de 'kurultay' savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler
Son dakika haberi: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki koltuk savaşı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ihraç' hamleleri sonrası Özgür Özel yönetiminden yeni bir adım daha geldi. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. İşte CHP'de yaşanan son gelişmelerin detayları!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 12:14