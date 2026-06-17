Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | CHP'de 'kurultay' savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

SON DAKİKA | CHP'de 'kurultay' savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

Son dakika haberi: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki koltuk savaşı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ihraç' hamleleri sonrası Özgür Özel yönetiminden yeni bir adım daha geldi. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. İşte CHP'de yaşanan son gelişmelerin detayları!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 12:14
SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki savaş her geçen gün artıyor.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünkü MYK toplantısında yeni ihraç hamlesinde bulunması beklenirken Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları bugün Genel Merkez'e teslim etti.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

'TEDBİR' KARARI İŞARET EDİLEREK REDDEDİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!

Olağanüstü kurultay yapılması amacıyla toplanan imzaların, yasal bekleme süreci tamamlandıktan mahkemeden çıkan "tedbir" kararı işaret edilerek reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

OLAĞAN KURULTAY HAZIRLIĞI

Daha önce duyurulan olağan kurultaya dönük çalışmaların da MYK toplantısı ile birlikte yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

Bu kapsamda hazırlık ve planlama sürecine yönelik faaliyetleri üstlenecek isimlerin söz konusu toplantıda netlik kazanabileceği aktarıldı.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ARINMA' BAŞLIĞI!

CHP'de haftanın ilk MYK'sı bugün... Toplantıda yeni disiplin sevkleri, daha önce duyurulan olağan kurultay planlaması ve yeni grup başkanvekili atamaları başta olmak üzere birçok önemli başlık ele alınacak.

2 İL BAŞKANI İÇİN KARAR GÜNÜ

Toplantıda özellikle il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Geçen hafta TBMM önünde partililerin karşı karşıya gelmesinde başrol oynadığı öne sürülen Ankara ve İzmir il başkanlıklarının toplu halde görevden alınabileceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de aynı gün Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.

SON DAKİKA | CHP’de ’kurultay’ savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler

SAYI ARTABİLİR

Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak.

Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CHP