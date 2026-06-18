SON DAKİKA I İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı kaçırılmıştı: Eşinden ilk açıklama! "İki kişi yakalayıp..."

'POLİSLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Olay anına ilişkin detayları da anlatan Karaal, "Arkadaşım aracın plakasını aldı ve aracın özelliklerini polise bildirdi. Polis ekipleri kısa sürede aracı buldu. Ancak aracın üç gündür kullanılmadığı ve muhtemelen ikiz plaka takıldığı bilgisi verildi. Bu araç bizim sokakta sürekli gördüğümüz bir araç değildi. Bu nedenle eşimin takip edildiğini ve olayın planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Eşime omuz kısmından vurup 'Eğ kafanı' demişler. Ardından karga tulumba aracın içine atmışlar. Başına herhangi bir şey geçirilmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla kafasına vurup doğrudan araca bindirdiler. Olayı gören arkadaşım da iki kişiyi net şekilde gördü ve eşkallerini polisle paylaştı. Dün saat 21.00'den beri eşimden haber alınamıyor. Tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir insan ailesinin, çocuklarının ve komşularının gözü önünde bu şekilde kaçırılmamalı. Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulunana kadar da polis merkezinde bekleyeceğim. Polislerimiz gece gündüz çalışıyor, hepsi aramalarını sürdürüyor. Onlardan gelecek iyi haberi bekliyorum. Neden böyle bir şey yaşandığını bilmiyorum. Eski ve yeni iş arkadaşlarıyla, yöneticileriyle görüştüm. Hepsinin ortak görüşü, Erhan'ın dürüst ve ilkeli bir insan olduğu yönünde. Kurumun çıkarlarına aykırı bir konuda asla imza atmayacağını söylüyorlar. Ben eşimle 20 yıldır evliyim. Bir kez olsun kötü sözünü duymadım. Çocuklarına, arkadaşlarına ve komşularına karşı son derece saygılıdır. Hiç kimseye borcumuz ya da herhangi bir sorunumuz yok. Eşim kumar oynamaz, alkol kullanmaz, sigara içmez. İşten eve, evden işe giden, ailesine bağlı bir insandır. Biz de kendi halinde yaşayan bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör