SON DAKİKA... Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanları hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

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