  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA... Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı

SON DAKİKA... Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı

CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı
Leyla Yıldız

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanları hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý