Başkan Erdoğan: Değerli dostum Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde... Zirveye damga vuran en önemli görüşme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılayan Başkan Erdoğan, zirve öncesinde yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. "Bir arada olmak bize güç katıyor. Trump'ın ziyareti çok önemli" diyen Başkan Erdoğan, 5 adet F-35 için söz aldıklarını ifade etti.