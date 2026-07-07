Başkan Erdoğan: Değerli dostum Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Trump'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız." dedi.
Son dakika haberleri: Dünyanın gözü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde... Zirveye damga vuran en önemli görüşme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşti.
ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılayan Başkan Erdoğan, zirve öncesinde yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. "Bir arada olmak bize güç katıyor. Trump'ın ziyareti çok önemli" diyen Başkan Erdoğan, 5 adet F-35 için söz aldıklarını ifade etti.
Trump ise CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirterek, hem Başkan Erdoğan'a hem de Türkiye'nin savunma gücüne övgüler yağdırdı.
İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
"TRUMP'I AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"
Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.
Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir… pic.twitter.com/BbohaBqA7Q— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 7, 2026