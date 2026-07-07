SON DAKİKA| Tarihi NATO Zirvesi Ankara’da başlıyor: Türkiye savunma mimarisi oluşturdu! ‘İttifak için önemli bir noktadayız’

Son Dakika: Ankara'da tarihi NATO zirvesi başlarken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik açıklamalar geldi.
Duran, "Türkiye NATO'ya katkıda bulunuyor. Türkiye savunma mimarisi oluşturdu" ifadelerini kullandı.
Güler de "Türkiye İttifak için önemli bir noktada" dedi.
Kanada Başbakanı Mark Carney NATO zirvesi için Ankara'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye NATO için önemli bir noktada" ifadelerini kullandı.
Güler, "Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir" dedi.
Bakan Güler ayrıca "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Güler “Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye NATO'ya katkıda bulunuyor. Türkiye savunma mimarisi oluşturdu" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'da alınacak kararların sadece acil sorunları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendireceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi iş birliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda iş birliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."