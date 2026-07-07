Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Erdoğan çifti liderleri karşıladı

Dünyanın gözü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde... 36. NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi törenin ardından Beştepe'deki kritik zirve başladı.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili görüşme ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine geçti.

Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu

KÜLLİYE'DE TARİHİ RESEPSİYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını resmi akşam yemeğinde ağırladı.

Külliye'de Trump'a mehterli karşılama

TRUMP'A MEHTERLİ KARŞILAMA

ABD Başkanı Donald Trump da yemeğe katılan liderler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resmi akşam yemeğinde Türk mutfağından seçkin lezzetler yer aldı.