Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Ankara küresel siyasetin pusulasını çizdi. Türkiye, yeni dönemin stratejik tartışmalarının merkezi. Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. NATO bugün yeni bir devrin şafağındadır. NATO Zirvesi'ni bir toplantı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bugünün çok katmanlı güvenlik planlamaları yapılmıştır.

NATO örtülü ambargoları kaldırabilecek mi? Türkiye savunma sanayiinde şahlanış yaşadı.

İRAN'A SALDIRILAR DURMALI

İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. Mutabakat 1 ay geçmeden etkisizleştirildi. ABD Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorunludur. Saldırılar durdurulmalı, barış kapısını yeniden kapatan gelişmelerin üstüne soğukkanlılıkla gidilmelidir. ABD askeri müdahelenin müzakere ile bağdaşmayan sonuçlarını görmeli, Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yapılması sağlanmalıdır. Türkiye barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürmeye devam etmelidir.

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