SON DAKİKA… Özgür Özel CHP’den ayrılıyor! Kritik tarih belli oldu: Salı günü veda konuşmasını yapacak!

GRUP TOPLANTISINDA YENİ PARTİYİ AÇIKLAYACAK

Özel toplantıda yeni parti açıklaması yapacak. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. Özel ve arkadaşları Yargıtay'dan mutlak butlan ile ilgili bir karar bekliyordu. Karar çıkmaması halinde yeni parti için ilk adımlarını atması bekleniyor. Az bir süre kaldı. Bu nedenle de Özel yoluna yeni parti ile devam edecek. Özel ve onunla birlikte hareket eden isimler CHP'den istifa edecek" bilgisini paylaştı.