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  • SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan sonrası beklenen bölünme yaşandı. Özgür Özel 90 vekil ile birlikte Yeni Parti’ye imza attı. Peki CHP’deki ayrılık, sokağa nasıl yansıdı? CHP’deki yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandalların seçmende güveni sarstığını belirten vatandaşlar, “Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Milletin hür iradesini temsil edemiyor. CHP’nin bundan sonra kırıntısı kalır” ifadesini kullandı.

SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!
SABAH İNTERNET

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası beklenen bölünme yaşandı. Özgür Özel 90 vekil ile birlikte Yeni Parti'ye imza attı. 44 vekil ise CHP'de kaldı.

SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen şaibeli isimlerle yeni parti kuran Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada, "CHP'den ayrılmak kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan yeni bir yola girilemiyor. Bir başka çare kalmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

"ARINMA ÇOK ŞÜKÜR GERÇEKLEŞTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içi koltuk kavgası verdiği Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne ilişkin ilk defa açıklama yaptı ve "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

"CHP BENDEN UZAK DURSUN!"

Peki CHP'deki ayrılık, sokağa nasıl yansıdı? Seçmen, CHP içinde yaşanan koltuk kavgası ve bölünmeyle ilgili düşüncelerini AHaber mikrofonuna anlattı. İşte seçmenin CHP'de yaşanan ve bölünmeyle sonuçlanan koltuk kavgasıyla ilgili net yorumu:

-Seçmenin oylarını bölmesi için insanların ona güvenmesi lazım. Yolsuzlukları ahlak problemleri CHP'den uzaklaştırdı. Oy kullanmama tepkisini CHP adına gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Demokrasiyi kendi içlerinde uygulamıyorlar.

-CHP benden uzak dursun. Kendi kendilerine anlaşamayan millete ne yapsın? Fırsat verip de Allah başımıza gelmesinler. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin, o hep başımızda olsun.

SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

"MİLLETE AİT OLMAYAN PARTİ HER ZAMAN YARI YOLDA KALIR"

-Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Millet kabullenmesi gerekir. Çizgisinden çıkmış bir partinin eski haline gelmesi için mücadele yapması lazım. Ben CHP'li ailenin çocuğuydum. Şimdi ülkücü hareketin mensubuyum. Hukuk boyutunda kendini temize çıkartmadığı müddetçe adı özgürmüş başka şeymiş hiçbir şey ifade etmez. CHP çizgisinden çıkmış yarı yolda kalacak bir partidir. Milletin hür iradesini temsil edemiyor.

-Belediyelerden yolsuzluk haberleri duyuyoruz. Kendilerini yönetemiyorlar zaten. Ülkeyi nasıl yönetecekler. Bundan sonra CHP'nin kırıntıları kalır…

#ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #YENİ PARTİ

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