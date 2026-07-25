SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan sonrası beklenen bölünme yaşandı. Özgür Özel 90 vekil ile birlikte Yeni Parti’ye imza attı. Peki CHP’deki ayrılık, sokağa nasıl yansıdı? CHP’deki yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandalların seçmende güveni sarstığını belirten vatandaşlar, “Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Milletin hür iradesini temsil edemiyor. CHP’nin bundan sonra kırıntısı kalır” ifadesini kullandı.
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası beklenen bölünme yaşandı. Özgür Özel 90 vekil ile birlikte Yeni Parti'ye imza attı. 44 vekil ise CHP'de kaldı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen şaibeli isimlerle yeni parti kuran Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada, "CHP'den ayrılmak kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan yeni bir yola girilemiyor. Bir başka çare kalmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.
"ARINMA ÇOK ŞÜKÜR GERÇEKLEŞTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içi koltuk kavgası verdiği Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne ilişkin ilk defa açıklama yaptı ve "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.