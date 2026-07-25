SON DAKİKA… CHP’de ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını AHaber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar!

-CHP benden uzak dursun. Kendi kendilerine anlaşamayan millete ne yapsın? Fırsat verip de Allah başımıza gelmesinler. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin, o hep başımızda olsun.

-Seçmenin oylarını bölmesi için insanların ona güvenmesi lazım. Yolsuzlukları ahlak problemleri CHP'den uzaklaştırdı. Oy kullanmama tepkisini CHP adına gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Demokrasiyi kendi içlerinde uygulamıyorlar.

Peki CHP'deki ayrılık, sokağa nasıl yansıdı? Seçmen, CHP içinde yaşanan koltuk kavgası ve bölünmeyle ilgili düşüncelerini AHaber mikrofonuna anlattı. İşte seçmenin CHP'de yaşanan ve bölünmeyle sonuçlanan koltuk kavgasıyla ilgili net yorumu:

"MİLLETE AİT OLMAYAN PARTİ HER ZAMAN YARI YOLDA KALIR"

-Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Millet kabullenmesi gerekir. Çizgisinden çıkmış bir partinin eski haline gelmesi için mücadele yapması lazım. Ben CHP'li ailenin çocuğuydum. Şimdi ülkücü hareketin mensubuyum. Hukuk boyutunda kendini temize çıkartmadığı müddetçe adı özgürmüş başka şeymiş hiçbir şey ifade etmez. CHP çizgisinden çıkmış yarı yolda kalacak bir partidir. Milletin hür iradesini temsil edemiyor.

-Belediyelerden yolsuzluk haberleri duyuyoruz. Kendilerini yönetemiyorlar zaten. Ülkeyi nasıl yönetecekler. Bundan sonra CHP'nin kırıntıları kalır…