Başkan Erdoğan: Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız

"Irak ile yakaladığımız bu ivmeyi daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz de Türkiye olarak kendilerine her türlü noktada destek vermeye hazırız. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu.

Komşumuz Irak bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bölgemizin artık savaş ve çatışmayla değil, kalkınma ve refahla anılması için çaba gösteriyoruz.

"TERÖRÜ KALICI OLARAK GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuz için Irak ile görüşme halindeyiz. Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız. Irak ile stratejik adımlar attık.

Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun yönetimiyle ilgili iş birliği konusundaki irademiz nettir. Irak ile kapsamlı enerji anlaşması imzaladık.