Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı?

AK Parti'nin terör defterini tamamen kapatmak için yürüttüğü titiz çalışmalar nihayet şekillendi. Uzun süredir kamuoyunda merakla beklenen ve Ankara'nın bir numaralı gündemi olan 10 maddelik kanun teklifinin şifreleri çözüldü.

Başkent kulislerine sızan bilgilere göre, hazırlanan düzenlemede kesinlikle bir "af" seçeneği yer almayacak. Herkesin sonucunu merak ettiği o ince işçilik sürecinde, af yerine "kontrollü infaz" sistemi devreye girecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: "MECLİS KAPANMADAN BİTİRELİM"

Düzenlemenin hızla yasalaşması için Meclis'te adeta zamanla yarışılıyor. Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin çalışma takvimi, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 14 Ağustos'a kadar uzatıldı. AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına çok net mesajlar veren Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım." talimatını verdiği öğrenildi. Sade, öz ve anlaşılır şekilde hazırlanan bu tarihi taslak, siyasi partilerin de kapısı çalınarak ortak bir mutabakatla Meclis'e sunulacak.

EKONOMİ ŞAHLANACAK: TERÖRE GİDEN KAYNAKLAR KASADA KALACAK

Zirvede sadece hukuki adımlar değil, meselenin ekonomik boyutu da masaya yatırıldı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin MYK üyelerine yaptığı çarpıcı sunum, terörün bitişiyle Türkiye'nin elde edeceği devasa ekonomik kazanımları gözler önüne serdi. Yıllardır terörle mücadeleye harcanan dev bütçelerin artık doğrudan ekonomiye, yatırıma ve vatandaşın refahına aktarılacağı vurgulandı.

ÜNİVERSİTE AFFI BEKLEYENLERE MÜJDE!

14 Ağustos'a kadar sürecek olan tarihi Meclis mesaisinde sürpriz gelişmeler de var. Sadece Terörsüz Türkiye tasarısı değil, binlerce gencin yolunu gözlediği kritik düzenlemeler de yolda. Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yönelik hazırlanan "üniversite affı" çalışmasının da bu süreçte yasalaşması bekleniyor. Ayrıca, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasını hedefleyen Çocuk Koruma Kanunu'ndaki devrim niteliğindeki değişiklikler de Meclis kapanmadan kanunlaşacak.