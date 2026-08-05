İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Bakanlığımız ile YÖK’ün ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunduk

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bakan Çiftçi, "Bilgiyle donanan, değerleriyle geleceğe yürüyen gençlerimiz; Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en kıymetli gücümüzdür." vurgusunu yaptı.

Bakan Çiftçi şunları söyledi:

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ettik.

Üniversitelerimizin huzur ve güvenliği, gençlerimizin güvenli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması ve Bakanlığımız ile YÖK'ün ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

Bilgiyle donanan, değerleriyle geleceğe yürüyen gençlerimiz; Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en kıymetli gücümüzdür.

Nazik ev sahiplikleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.